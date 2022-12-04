Окупанти знову обстріляли Нікопольщину: є руйнування, загинув чоловік (фото)

На місцях влучань працюють слідчі та криміналісти.

Російські війська вдень 4 грудня атакували із РСЗВ два села Покровської громади, що Нікопольському районі Дніпропетровської області. У результаті атаки пошкоджено приватні будинки та господарські споруди.

Про це інформує Нацполіція та повідомляє голова Дніпропетровської облради Миколи Лукашука.

За даними керівника облради, внаслідок ворожого обстрілу Покровської громади загинув чоловік. Інформація щодо руйнувань з‘ясовується.

Крім того, у ніч проти 4 грудня армія РФ завдала ударів по Марганецькій громаді. Обстрілювали окупанти і сам Нікополь. Пошкоджено лінії електропередач. Наслідки обстрілів наразі встановлюються.

Найбільше пошкоджень та руйнувань минулої доби, 3 грудня, зазнала Червоногригорівська громада. Окупаційні війська декілька раз обстріляли два села, розташовані на березі водосховища.

Пошкоджень зазнали сім приватних будинків, господарські споруди, лінії електропередач. На місцях влучань працюють слідчі та криміналісти, які оглядають місця обстрілів, збирають речові докази та документують наслідки ворожої атаки військ РФ.

Нагадаємо, зранку 4 грудня очільник Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко повідомляв, що усю ніч Нікопольщина здригалася від ворожих снарядів. Росіяни 10 разів обстріляли з "Градів" та важкої артилерії мирні міста та села.

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