Окупанти знову обстріляли Нікопольський район: в ОВА розповіли деталі

Російські окупаційні війська не припиняють завдавати ударів по Дніпропетровщині.

У ніч проти середи, 14 вересня, від ворожих обстрілів потерпав Нікопольський район. Ворог обстріляв його тричі за ніч. Крім того, двічі було атаковано Нікополь.

Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

Росіяни били по Нікопольській та Марганецькій громадах з важкої артилерії. Загарбники випустили 75 снарядів. Обійшлося без загиблих та постраждалих, наголосив голова ОВА.

Внаслідок ворожих атак у Нікополі пошкоджено близько 20 будинків, кілька газогонів та ліній електропередач. Без світла лишилися майже три тисячі родин. Енергетики продовжують лагодити мережі, частину ліній уже відновлено.

Фото: Голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко

У Марганецькій, Мирівській та Томаківській громадах, які лишилися без води через ворожі обстріли напередодні увечері, тривають відновлювальні роботи.

Фото: Голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко

До слова, в ефірі марафону "Єдині новини" голова Криворізької військової адміністрації Олександр Вілкул розповів, що по Нікополю і Марганцю вночі випустили 75 снарядів. Внаслдіок ударв ошкоджено 20 будівель, газогін та лінії електропередач. Обійшлося без жертв.

Минулої доби у Нікопольському району ворог застосував касетні боєприпаси. Внаслдок однієї з атак було пошкоджено електромережу. У Марганці та прилеглих громадах через обстріли зникла вода.

Нагадаємо, розпочалася 203 доба героїчного протистояння української нації російському воєнному вторгненню. ЗСУ відбили атаки окупантів на 9 ділянках на фронті, а в "ДНР" оголосили про мобілізацію 6 тисяч вояків. Детальніше про ситуацію на фронті - у зведенні Генштабу 14 серпня.

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