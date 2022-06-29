Окупанти знову обстріляли одну з громад Сумської області: голова ОВА повідомив про 40 приходів

Пізно ввечері 28 червня російські окупанти знову обстріляли одну з громад Сумської області.
Про це повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький.
"Останній на вчора обстріл завершився близько двадцять третьої години. Ворог стріляв з гранатометів по Великописарівській громаді, 40 приходів", - написав він та додав, що решта ночі була тихою.
Варто зазначити, що щодня ворог з території РФ веде вогонь по прикордонних громадах Сумської та Чернігівської областей.
Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 126-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.
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