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Окупанти знову обстріляли одну з громад Сумської області: зафіксовано 21 прильот

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Окупанти знову обстріляли одну з громад Сумської області: зафіксовано 21 прильот

Фото: МВС

Ворог не припиняє атаки на прикордонні районі України.

Російські окупанти у ніч проти 8 вересня знову обстріляли одну з громад Сумщини.

Про це 8 вересня повідомив очільник Сумської ОВА Дмитро Живицький.

"Вночі, від 1 до 2 години, росіяни били з артилерії по території Юнаківської громади. Усього 21 прильот. Без постраждалих, інформація щодо руйнувань уточнюється", - написав він.

Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 197-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.

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