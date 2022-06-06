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Окупанти знову обстріляли пошкоджений газопровід на Харківщині

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Окупанти знову обстріляли пошкоджений газопровід на Харківщині

Фото: Associated Press

Внаслідок ворожих обстрілів пошкоджено газопровід, що забезпечував газом майже 1,8 тис. домівок.

У Чугуївському районі на Харківщині окупанти обстріляли пошкоджений газопровід.  

Про це повідомила Харківська ОВА.

"Просимо усіх мешканців району, у яких ввечері 5 червня було припинено газопостачання, самостійно перекрити крани перед газовими приладами", - йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що газовики якнайшвидше приступлять до відновлення газопостачання. Ремонтні роботи проводитимуться з урахуванням перебігу бойових дій.

Нагадаємо, бійці ТРО на Харківщині завдають контрударів і готуються знову вийти на державний кордон.

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