Окупанти знову обстріляли позиції ООС: тяжко поранено двох українських захисників

Окупанти знову обстріляли позиції ООС: тяжко поранено двох українських захисників

Українські захисники відкривали вогонь у відповідь.

Російські найманці продовжують обстрілювати українські позиції. Тяжко поранено двох українських захисників.

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Про це повідомляє штаб ООС.

"У напрямку Південного, Пісків, Новолуганського та Шумів окупанти вели вогонь із гранатометів різних систем. Поблизу Талаківки ворог залучив безпілотний літальний апарат, за допомогою якого здійснив скидання пострілів ВОГ-17. Внаслідок ворожих дій один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав поранення. Воїн перебуває в лікувальному закладі. Стан його здоров’я – важкий", - йдеться у повідомленні.

Станом на 7 годину ранку 27 грудня російські окупанти обстріляли українські позиції в напрямку Нью-Йорка. Противник відкривав вогонь з великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

"Внаслідок дій ворога один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав поранення. Захисник перебуває в лікувальному закладі. Стан його здоров’я – важкий. Українські захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння, та змусили противника припинити обстріли", - повідомили в штабі ООС.

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