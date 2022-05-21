Окупанти знову обстріляли прикордонні території Чернігівської області

Російські загарбники обстріляли з артилерії Чернігівську область.
Сьогодні, 21 травня, близько 12:10-12:20 було зафіксовано черговий обстріл Чернігівської області.
Про це повідомляє Міноборони України з посиланням на ОК "Північ".
"Спостерігачі зафіксували 9 "приходів" з, ймовірно, міномету 120мм калібру в напрямку Грем’яча. Втрат серед особового складу та техніки немає. Про втрати серед місцевого населення чи пошкодження цивільної інфраструктури інформація не надходила", - йдеться у повідомленні.
Також повідомляється, що приблизно в той же час зафіксовано шість "приходів", ймовірно, з міномету калібру 120-мм або ствольної артилерії в напрямку села Миколаївка Чернігівської області. За попередніми даними, втрат серед особового складу та техніки немає.
Нагадаємо, 21 травня російські окупанти обстріляли ракетами Вінницьку область.
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