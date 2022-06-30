Окупанти знову обстріляли прикордоння Чернігівської області: в ОК "Північ" розповіли подробиці

Вранці 30 червня російські окупанти обстріляли Чернігівську область.

Вогонь ворог вів з території РФ.

Про це повідомило ОК "Північ".

"Уранці 30 червня 2022 року між 10:27 та 10:35 годинами на Чернігівщині зафіксовано три обстріли з території РФ. Було чути чотири вибухи поблизу населеного пункту Грем'яч. Вдруге у районі населеного пункту неподалік Грем'яча було зафіксовано ще два вибухи, ймовірно зі ствольної артилерії. Три виходи та три приходи також, ймовірно, зі ствольної артилерії зафіксовано і в районі н.п. Михальчича Слобода", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що в усіх випадках обстріли велися з території Російської Федерації. Втрат серед особового складу та техніки немає. Про втрати серед місцевого населення чи пошкодження цивільної інфраструктури інформація не надходила.

Також читайте Ранок в одній із громад Сумської області розпочався з ворожих обстрілів - голова ОВА

Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 127-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.

Читайте також: