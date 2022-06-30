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Окупанти знову обстріляли прикордоння Чернігівської області: в ОК "Північ" розповіли подробиці

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Окупанти знову обстріляли прикордоння Чернігівської області: в ОК "Північ" розповіли подробиці

Фото: Прес-служба МВС України

Вранці 30 червня російські окупанти обстріляли Чернігівську область.

Вогонь ворог вів з території РФ.

Про це повідомило ОК "Північ".

"Уранці 30 червня 2022 року між 10:27 та 10:35 годинами на Чернігівщині зафіксовано три обстріли з території РФ. Було чути чотири вибухи поблизу населеного пункту Грем'яч. Вдруге у районі населеного пункту неподалік Грем'яча було зафіксовано ще два вибухи, ймовірно зі ствольної артилерії. Три виходи та три приходи також, ймовірно, зі ствольної артилерії зафіксовано і в районі н.п. Михальчича Слобода", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що в усіх випадках обстріли велися з території Російської Федерації. Втрат серед особового складу та техніки немає. Про втрати серед місцевого населення чи пошкодження цивільної інфраструктури інформація не надходила.

Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 127-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.

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