Окупанти знову обстріляли ракетами Харків: почалися пожежі, постраждала дитина

Над ранок 18 серпня у місті Харкові пролунало щонайменше 5 вибухів внаслідок влучання російських ракет.

Після вечірнього обстрілу Харкова, який забрав життя 7 мирних мешканців, російські окупанти вранці у четвер, 18 серпня, завдали ще одну серію ударів ракетами по місту.

Як повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, внаслідок влучань виникло декілька пожеж.

“Наразі відомо про 2 постраждалих, серед них є дитина”, - написав він у своєму Telegram-каналі.

Мер Харкова Ігор Терехов уточнив, що перший ракетний удар стався близько половини п’ятої ранку, після чого було ще мінімум чотири вибухи у Слобідському та Холодногірському районах міста.

“Інформація ще уточнюється. Вибухів було не менше п'яти, тож географія влучень може розширитися”, - написав він.

Нагадаємо, раніше голова Харківської ОВА повідомив подробиці ракетного удару по гуртожитку в Харкові та спростував російські фейки про “військові об’єкти”.

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