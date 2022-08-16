Окупанти знову обстріляли Салтівський район Харкова

Одна людина загинула, ще восьмеро зазнали поранень. Це наслідки обстрілу Харкова. Російська армія почала гатити по місту з 23.00 – спочатку "Градами", а потім і запустили 7-м ракет. Пошкоджено приватні будинки, дитячі майданчики, комунікації. Загалом влучання зафіксували в 5-ти районах міста.

Про це 16 серпня йдеться в сюжеті ТСН.

Лише за ніч по місту окупанти випустили сім ракет. Усе місто здригалося від вибухів. Прильоти були чи не в кожному районі. А на Салтівці вибухи не припинялися зі вчорашнього дня. Напередодні з десяток реактивних снарядів запустили по найбагатолюдніших місцях.

"Це були системи залпового вогню системи "Град". Сапери виявляють вибухонебезпечні предмети та вивозять їх для подальшого знищення", - повідомив речник ГУ ДСНС у Харківській області Євген Василенко.

Салтівський район ворог безперервно обстрілює другу добу поспіль. Є влучання прямісінько у квартири. Людей рятує лише власна пильність та правило двох стін.

У місцях обстрілів правоохоронці разом з рятувальниками вилучили залишки смертоносних снарядів. Їх назбирали вже тисячі і кожен - стане доказом у справах про звірства росіян.

Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 174-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.

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