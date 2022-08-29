Окупанти знову обстріляли Слов'янськ: є проблема з електропостачанням до трьох мікрорайонів міста

Російські окупанти в ніч проти 29 серпня знову обстріляли Слов'янськ.

Про це повідомив мер міста вадим Лях.

"Доброго ранку, Слов'янськ! Понеділок, 29 серпня. Знову нічний обстріл. Район САТУ. Інформація щодо пошкоджень уточнюється. Жертв та поранених немає", - написав він.

Лях додав, що внаслідок ворожої атаки є проблема з постачанням електроенергії до мікрорайонів Славкурорт, Цілинний, Цегляний. Пов'язана вона з тим, що повністю вигорів трансформатор, від якого було заживлено ці мікрорайони. Ремонту не підлягає.

"Цілинку та Цегляний протягом тижня перепідключимо, така можливість є. А ось із Курортом ситуація набагато складніша. Намагатимемося її вирішити. Але, на жаль, це не на тиждень і не на два. Бережіть себе", - зазначив мер Слов'янська.

Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 187-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.

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