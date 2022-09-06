Категорія
Війна
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Окупанти знову обстріляли Слов'янськ: зруйновано приватний будинок

Дата публікації
Перегляди
421
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Окупанти знову обстріляли Слов'янськ: зруйновано приватний будинок

Фото: Слов'янська ВЦА

Таким чином росіяни вирішили "привітати" мешканців з Днем міста.

Окупанти 6 вересня, у День визволення Слов'янська від фашистських загарбників, обстріляли місто та зруйнували приватний будинок.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив мер Слов'янська Вадим Лях.

"Приліт на вул. Індустріальну. Там зруйновано приватний будинок. На щастя, минулося без жертв", - повідомив він.

Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 195-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.

Читайте також:

Ліцей відновленню не підлягає: окупанти знищили 1300 дитячих історій

Ліцей відновленню не підлягає: окупанти знищили 1300 дитячих історій

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Автор
Тетяна КурпітаТетяна Курпіта
Дата публікації
Перегляди
421
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація