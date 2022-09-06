Окупанти знову обстріляли Слов'янськ: зруйновано приватний будинок

Таким чином росіяни вирішили "привітати" мешканців з Днем міста.
Окупанти 6 вересня, у День визволення Слов'янська від фашистських загарбників, обстріляли місто та зруйнували приватний будинок.
Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив мер Слов'янська Вадим Лях.
"Приліт на вул. Індустріальну. Там зруйновано приватний будинок. На щастя, минулося без жертв", - повідомив він.
Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 195-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.
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