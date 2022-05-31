Окупанти знову обстріляли Сумську область з території РФ: вогонь вели з літака та артилерії

Окупанти знову обстріляли Сумську область з території РФ: вогонь вели з літака та артилерії

У ніч проти 31 травня російські окупанти знову обстріляли Сумську область.

Ворог вів вогонь з літака та артилерії.

Про це повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький.

Так, близько опівночі ворог з літака, який не перетинав кордон України, здійснив два пуски ракет по території Білопільської громади. Одразу за цим розпочався артобстріл цієї ж території із САУ. Майже о 3 ночі з території Росії також обстріляли Великописарівську громаду, близько 10 ударів артилерії.

В обох випадках обійшлося без людських жертв, інформація про руйнування уточнюється, зазначив очільник області.

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Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 97-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.

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