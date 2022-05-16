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Окупанти знову обстріляли Сумську та Чернігівську області з території Росії

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Окупанти знову обстріляли Сумську та Чернігівську області з території Росії

Фото: Голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький

Ворог продовжує обстрілювати прикордонні населені пункти України.

У понеділок, 16 травня, російські окупанти обстріляли два населених пункти в Сумській і Чернігівській областях з території Росії.

Про це повідомляє Оперативне командування "Північ".  

"Ворог продовжує обстрілювати прикордонні населені пункти на Сіверському напрямку з території Російської Федерації. Так, сьогодні з 9:20 до 9:40 спостерігачі зафіксували 4 вибухи у бік населеного пункту Шалигине (Сумська область) і 20 вибухів у бік населеного пункту Миколаївка (Чернігівська область)", - йдеться у повідомленні.

Там також повідомили, що втрат серед особового складу немає. 

Нагадаємо, сьогодні зранку Одещину атакували літаки стратегічної авіації: двоє постраждалих, важко поранена дитина.

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