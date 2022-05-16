Окупанти знову обстріляли Сєвєродонецьк та Лисичанськ: триває ліквідація пожеж

Сьогодні вдень російські окупанти завдали артилерійських ударів по Сєвєродонецьку та Лисичанську.
Внаслідок артилерійських ударів окупантів по Сєвєродонецьку та Лисичанську на Луганщині, спалахнули пожежі в будівлях наукового об’єднання і житлових кварталах.
Про це повідомив очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай.
"Сєвєродонецьк витримав дуже потужні удари. Кількість пошкоджених будинків ще з’ясовуємо. Також рятувальниками ліквідовано пожежу в будівлі складу місцевого науково-виробничого об’єднання. У Лисичанську внаслідок обстрілів ворога сталося займання житлового фонду", - зазначив він.
Наразі ДСНС працює на місці пожеж.
Нагадаємо, Україна контролює 10% Луганської області.
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