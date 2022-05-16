Окупанти знову обстріляли Сєвєродонецьк та Лисичанськ: триває ліквідація пожеж

Сьогодні вдень російські окупанти завдали артилерійських ударів по Сєвєродонецьку та Лисичанську.

Внаслідок артилерійських ударів окупантів по Сєвєродонецьку та Лисичанську на Луганщині, спалахнули пожежі в будівлях наукового об’єднання і житлових кварталах.

Про це повідомив очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай.

"Сєвєродонецьк витримав дуже потужні удари. Кількість пошкоджених будинків ще з’ясовуємо. Також рятувальниками ліквідовано пожежу в будівлі складу місцевого науково-виробничого об’єднання. У Лисичанську внаслідок обстрілів ворога сталося займання житлового фонду", - зазначив він.

Наразі ДСНС працює на місці пожеж.

Нагадаємо, Україна контролює 10% Луганської області.

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