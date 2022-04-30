Окупанти знову обстріляли українську територію біля пункту пропуску на Чернігівщині

Окупанти знову обстріляли українську територію біля пункту пропуску на Чернігівщині

Росіяни здійснили близько 40 пострілів з міномету.

Прикордонники Чернігівського загону знову зафіксували обстріл з території Росії в районі українського пункту пропуску "Сеньківка".

Про це повідомляє Державна прикордонна служба.

Ворог здійснив близько 40 пострілів з міномету 120-мм калібру. Прикордонні наряди під час обстрілу не постраждали.

Також ворог проводив повітряну розвідку прикордонної інфраструктури на ділянці відповідальності відділів прикордонної служби "Гірськ" та "Добрянка".

Нагадаємо, 28 квітня ворог обстріляв українську територію біля пункту пропуску на Чернігівщині. Росіяни здійснили близько 15 пострілів з автоматичного гранатомета.

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