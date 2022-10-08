Окупанти знову обстріляли ЗАЕС: станція повністю знеструмлена

Російські окупанти обстріляли Запорізьку атомну електростанцію, станція повністю знеструмлена. Сталося це у ніч проти 8 жовтня.

Про це повідомляє "Енергоатом".

"Сьогодні вночі о 00:59 через черговий обстріл російськими військами була пошкоджена і відключилася остання лінія зв'язку з енергосистемою 750кВ ЗАЕС – Дніпровська", – йдеться у повідомленні.

В результаті відбулося повне знеструмлення Запорізької АЕС. В автоматичному режимі увімкнулися дизель-генератори.

За даними "Енергоатому", наявних запасів дизельного пального для їхньої роботи в такому режимі вистачить на 10 днів.

"Потрібен ремонт і відновлення роботи ліній зв'язку ЗАЕС з енергосистемою. Плани щодо включення енергоблоків в умовах обстрілів та пошкодження всіх ліній є нереальними", – зазначили в "Енергоатомі".

Нагадаємо, президент країни-агресорки Володимир Путін своїм указом встановив статус організації ЗАЕС, що експлуатує. Так, очільник Кремля доручив долучити до федеральної власності РФ всі об'єкти Запорізької АЕС.

Своєю чергою, президент України Володимир Зеленський назвав будь-які рішення нинішнього керівника Росії Володимира Путіна щодо Запорізької електростанції "нікчемними" та "безглуздими".

Напередодні російські окупанти вкрали печатку Запорізької АЕС. Внаслідок цього президент ДП "НАЕК "Енергоатом" був змушений ввести у дію нову печатку.

Ситуація на ЗАЕС, опалювальний сезон, віялові відключення світла та загрози від РФ

Читайте також: