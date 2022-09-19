Окупанти знову обстріляли Запоріжжя: відомо про 8 "прильотів"

В ніч на 19 вересня, під час повітряної тривоги російські окупанти вкотре обстріляли Запоріжжя.

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Олександр Старух.

"Ворог завдав чергового ракетного удару по обласному центру. Наразі відомо про вісім прильотів. Попередньо, знову мішенню стали об’єкти інфраструктури", - зазначив він.

Наразі з’ясовується інформація про постраждалих. У Мережі тим часом пишуть, що в деяких районах міста пропало світло.

Нагадаємо, що посланець Папи Римського потрапив під обстріл на Запоріжжі.

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