Окупанти знову обстріляли Запорізьку область фосфорними бомбами — речник ОВА

Внаслідок обстрілу спалахнула пожежа.
Російські окупанти обстріляли фосфорними боєприпасами село Новоданилівка у Запорізькій області.
Про це повідомляє речник Запорізької ОВА Іван Арєф’єв у Фейсбуці.
"У результаті артобстрілу фосфорними боєприпасами в селі Новоданилівка Пологівського району загорівся дах житлового будинку по вулиці Хрусталькова. Підрозділи ДСНС Запорізької області ліквідували наслідки. Внаслідок пожежі ніхто не постраждав", — написав Арєф’єв.
Нагадаємо, у ніч проти 12 квітня у Запорізькій області росіяни вже обстрілювали фосфорними бомбами будинки в селі Новояковлівка. Завдяки дощовій погоді пожежі не сталося, поранених та загиблих не було, проте пошкоджень зазнали деякі будинки.
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