Окупанти знову обстріляли Запорізьку область: перші деталі російської атаки (фото)

У Запоріжжі також знешкодили частину збитої ракети з касетним боєкомплектом.

У ніч проти 13 листопада армія країни-агресорки Російської Федерації обстріляла одне з сіл Запорізької області.

Про це розповів Олександр Старух, голова Запорізької ОВА.

"Ворог продовжує тероризувати мирне населення області нічними обстрілами О 2 годині ночі засобами РСЗВ росіяни обстріляли одне з сіл Запорізького району", - йдеться в його повідомленні.

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За даними посадовця, своєю атакою росіяни пошкодили житлові будинки мирних людей, легкові автомобілі цивільних та лінію електропередач. На щастя, місцеві мешканці не постраждали.

Крім того, до ранку 13 листопада спеціальні служби знешкоджували частину ракети з касетним боєкомплектом, яка була збита українськими воїнами напередодні. Російський снаряд, як відомо, впав в одному з районів Запоріжжя.

"Дякуємо рятувальникам і саперам операция прошла вдало, небезпечні решетки вивезені за межі житлових кварталів. Тримаємо стрій і рухаємось до перемоги!", - підсумував Олександр Старух.

Нагадаємо, також цієї ночі російські окупанти масовано обстріляли Дніпропетровську область. У результаті нічної атаки росіян поранено двох жінок, десятки будинків зруйновані.

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