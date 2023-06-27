Окупанти знову обстріляли Запорізьку область – є поранені і загиблі

Російські загарбники знову вгатили по території Запорізької області.

Армія Росії у вівторок, 27 червня, обстріляла місто Оріхів та район у Запорізькій області, є поранені і загиблі.

Про це повідомила пресслужба Запорізької облдержв адміністрації.

Так, внаслідок артилерійського обстрілу поранення отримали 70-річний житель Оріхова та жінки 87 та 78 років. Серйозні травми отримали три жительки Преображенки 45, 56 та 87 років. Від отриманих поранень загинув 77-річний житель Оріхова.

Нагадаємо, у Кременчуці сталися вибухи в роковини удару по ТЦ "Амстор".

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