Окупанти знову обстріляли житловий сектор 11 населених пунктів Донецької області: є загиблі та поранені

Окупанти знову обстріляли житловий сектор 11 населених пунктів Донецької області: є загиблі та поранені

Російські окупанти за минулу добу обстріляли 11 населених пунктів Донецької області.

Зруйнували житловий сектор та інші цивільні об'єкти, вбили та поранили мирних мешканців.

Як повідомляє МВС України, докази злочинів зібрано.

Зазначається, що впродовж минулої доби російські війська вдарили по Авдіївці, Нью-Йору, Торецьку, Красногорівці, Новоукраїнці, Неліпівці, Курдюмівці, Очеретиному, Бахмуту, Старій Миколаївці, Зайцевому.

Окупанти били зі стрілецької зброї, танків, артилерії, мінометів, ракетХ-22 та Х-59МК, ракетних систем залпового вогню "Ураган" та "Град".

Руйнувань зазнали 42 цивільні об'єкти: 32 житлові будинки, центр дитячої творчості, навчальний заклад, медичні центри, приміщення виправної колонії, підприємство та автомобілі. Наразі залишаються знеструмленими 336 населених пунктів, водопостачання відсутнє у 174.

Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 114-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.

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