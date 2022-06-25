Окупанти знову обстріляли ядерну установку в Харкові: "Джерело нейтронів" зазнало сильних пошкоджень

Російські окупанти знову обстріляли ядерну підкритичну установку "Джерело нейтронів" у Харкові.
За інформацією від експлуатуючої організації Національного наукового центру "Харківський фізико-технічний інститут", окупанти нанесли додаткової шкоди будівлям та інфраструктурі промислового майданчику.
Про це повідомляє Держатомрегулювання.
Зазначається, що росіяни пошкодили:
- північну стіну прибудови прискорювача до експериментальної зали установки;
- вентиляційні канали системи спеціальної вентиляції;
- вентиляційну трубу основної будівлі установки;
- систему охолодження клістронної галереї прискорювача;
- корпуси дизель-генераторів системи аварійного електроживлення;
- обшивку основної будівлі установки.
"Персонал продовжує огляд будівель, споруд та обладнання установки задля ідентифікації всіх ушкоджень, але цим роботам перешкоджає постійна небезпека нових обстрілів", - кажуть у Держатомрегулювання.
Наразі ядерна установка переведена в глибокий підкритичний стан. Оперативний персонал контролює стан ЯПУ "Джерело нейтронів", продовжує усувати наслідки бойових дій та підтримує у працездатному стані обладнання ядерної установки. Зовнішнє електропостачання ЯПУ "Джерело нейтронів" відсутнє.
Слід зазначити, що радіаційний фон в експериментальній залі будівлі ЯПУ "Джерело нейтронів" в межах норми.
Нагадаємо, раніше дослідницька ядерна установка "Джерело нейтронів" у Харкові також потрапляла під російські обстріли. Зокрема, 28 березня також було серйозно пошкоджено будівлі та інфраструктуру.
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