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Окупанти знову обстріляли ядерну установку в Харкові: "Джерело нейтронів" зазнало сильних пошкоджень

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Окупанти знову обстріляли ядерну установку в Харкові: "Джерело нейтронів" зазнало сильних пошкоджень

Фото: Державна інспекція ядерного регулювання України

Російські окупанти знову обстріляли ядерну підкритичну установку "Джерело нейтронів" у Харкові.

За інформацією від експлуатуючої організації Національного наукового центру "Харківський фізико-технічний інститут", окупанти нанесли додаткової шкоди будівлям та інфраструктурі промислового майданчику.

Про це повідомляє Держатомрегулювання.

Зазначається, що росіяни пошкодили:

  • північну стіну прибудови прискорювача до експериментальної зали установки;
  • вентиляційні канали системи спеціальної вентиляції;
  • вентиляційну трубу основної будівлі установки;
  • систему охолодження клістронної галереї прискорювача;
  • корпуси дизель-генераторів системи аварійного електроживлення;
  • обшивку основної будівлі установки. 

"Персонал продовжує огляд будівель, споруд та обладнання установки задля ідентифікації всіх ушкоджень, але цим роботам перешкоджає постійна небезпека нових обстрілів", - кажуть у Держатомрегулювання.

Наразі ядерна установка переведена в глибокий підкритичний стан. Оперативний персонал контролює стан ЯПУ "Джерело нейтронів", продовжує усувати наслідки бойових дій та підтримує у працездатному стані обладнання ядерної установки. Зовнішнє електропостачання ЯПУ "Джерело нейтронів" відсутнє.

Слід зазначити, що радіаційний фон в експериментальній залі будівлі ЯПУ "Джерело нейтронів" в межах норми.

Нагадаємо, раніше дослідницька ядерна установка "Джерело нейтронів" у Харкові також потрапляла під російські обстріли. Зокрема, 28 березня також було серйозно пошкоджено будівлі та інфраструктуру.

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