Окупанти знову обстрілюють Харків: є загиблі та поранені

У четвер, 26 травня, окупанти країни-агресорки Росії знову обстріляли Харків.
За попередньою інформацією Харківської областної військової адміністрації, внаслідок атаки росіян є загиблі та потерпілі.
Про це повідомив голова ОВА Олег Синєгубов.
"Окупанти знову обстрілюють обласний центр. За попередньою інформацією, внаслідок обстрілів 7 осіб постраждали. На жаль, 4 загиблих. Інформація уточнюється", - йдеться у повідомленні.
Голова Харківщини просимо жителів обласного центру та району перебувати в укриттях та не покидати безпених місць.
Слід зауважити, що мешканці Харкова у Мережіі повідомляли про вибухи у місті. Зокрема, в районі Лісопарку та на Павловому Полі.
Як повідомлялося, українські військові в Харківській області знищили поблизу державного кордону з Росією два російські безпілотники "Орлан".
Читайте також:
- На трасі Лисичанськ-Бахмут ЗСУ знищили блокпост разом з російськими окупантами
- На більше резервів у Путіна нема: військовий експерт розповів, скільки триватиме битва за Донбас
- В Запоріжжі камери зафіксували момент влучання ракет, місцеві і досі усувають наслідки руйнувань