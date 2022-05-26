Окупанти знову обстрілюють Харків: є загиблі та поранені

Окупанти знову обстрілюють Харків: є загиблі та поранені

У четвер, 26 травня, окупанти країни-агресорки Росії знову обстріляли Харків.

За попередньою інформацією Харківської областної військової адміністрації, внаслідок атаки росіян є загиблі та потерпілі.

Про це повідомив голова ОВА Олег Синєгубов.

"Окупанти знову обстрілюють обласний центр. За попередньою інформацією, внаслідок обстрілів 7 осіб постраждали. На жаль, 4 загиблих. Інформація уточнюється", - йдеться у повідомленні.

Голова Харківщини просимо жителів обласного центру та району перебувати в укриттях та не покидати безпених місць.

Слід зауважити, що мешканці Харкова у Мережіі повідомляли про вибухи у місті. Зокрема, в районі Лісопарку та на Павловому Полі.

Як повідомлялося, українські військові в Харківській області знищили поблизу державного кордону з Росією два російські безпілотники "Орлан".

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