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Окупанти знову обстрілюють Харків: є загиблі та поранені

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Окупанти знову обстрілюють Харків: є загиблі та поранені

У четвер, 26 травня, окупанти країни-агресорки Росії знову обстріляли Харків. 

За попередньою інформацією Харківської областної військової адміністрації, внаслідок атаки росіян є загиблі та потерпілі. 

Про це повідомив голова ОВА Олег Синєгубов. 

"Окупанти знову обстрілюють обласний центр. За попередньою інформацією, внаслідок обстрілів  7 осіб постраждали. На жаль, 4 загиблих. Інформація уточнюється", - йдеться у повідомленні.

Голова Харківщини просимо жителів обласного центру та району перебувати в укриттях та не покидати безпених місць. 

Слід зауважити, що мешканці Харкова у Мережіі повідомляли про вибухи у місті. Зокрема, в районі Лісопарку та на Павловому Полі. 

Як повідомлялося, українські військові в Харківській області знищили поблизу державного кордону з Росією два російські безпілотники "Орлан". 

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