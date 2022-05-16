Окупанти знову обстрілюють Миколаївщину: є багато поранених (фото)

Окупанти знову обстрілюють Миколаївщину: є багато поранених (фото)

Російські окупанти знову атакують Миколаївську область.

У результаті обстрілів окупантів за минулу добу на Миколаївщині поранення отримали 15 людей. Більшість поранених - цивільні особи.

Про це повідомила очільниця Миколаївської облради по гуманітарним питанням регіону Ганна Замазєєва.

За її словами, на щастя, дітей серед постраждалих немає. Усі постраждалі нині у медзакладах, де отримують необхідну допомогу.

Загалом, станом на ранок 16 травня в миколаївських лікарнях перебуває 168 громадян, які постраждали від атак окупантів на Миколаївщину.

"Усім найшвидшого одужання! Велика подяка і шана нашим високопрофесійним лікарям, які 24/7 самовіддано рятують життя та здоров’я миколаївців", - підсумувала вона.

Нагадаємо, що миколаївський десантник збив ворожий безпілотник "Леєр", який придушував мобільний зв'язок.

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