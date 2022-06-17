Окупанти знову обстрілюють з мінометів Сумську область: за ранок зафіксували вже 30 прильотів

Окупанти знову обстрілюють з мінометів Сумську область: за ранок зафіксували вже 30 прильотів

Вранці 17 березня російські окупанти знову почали обстрілювати одну з громад Сумської області.

Про це повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький.

"Близько 5 ранку ворог почав обстрілювати з міномету Хотінську громаду. Всього 30 приходів", - написав він та додав, що жертв і руйнувань попередньо немає.

Варто зазначити, що окупанти майже щодня обстрілюють прикордонні громади Сумської та Чернігівської областей з території РФ.

Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 114-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.

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