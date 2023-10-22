Окупанти знову перекривали Кримський міст – яка причина

У Криму знову перекрили міст через Керченську протоку.
Російські загарбники у неділю вранці, 22 жовтня, повідомили про чергове перекриття Кримського мосту на тимчасово окупованому півострові.
Про це повідомили пропагандистські ЗМІ РФ, традиційно не назвавши причину перекриття мосту.
"Рух автотранспорту Кримським мостом у бік Керчі тимчасово перекрито", - йдеться у повідомленні.
Як пише "Крим. Реалії", їхній кореспондент перед цим чув "звуки, схожі на пуски з реактивних бомбометів".
Проте вже за годину з'явилось повідомлення, що автомобільний рух по Кримському мосту відновлено.
Нагадаємо, у Криму знайшли велике місце розташування військ РФ (фото та координати).
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