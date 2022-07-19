Окупанти знову порушили норми безпеки на ЗАЕС: загарбники увійшли до радіаційної зони енергоблоку

Росіяни відібрали перепустки у двох працівників атомної станції.
Російські загарбники вчергове порушили норми безпеки на тимчасово захопленій Запорізькій АЕС, наразивши персонал на ризик радіаційного зараження.
Про це повідомляє НАЕК "Енергоатом".
Вчора, 18 липня, окупанти силоміць відібрали у двох працівників станції перепустки та, скориставшись ними, зайшли на "брудну" естакаду і до радіаційної зони блока №2 ЗАЕС.
"Звісно ж, питаннями безпеки вони не переймалися і порушили всі встановлені норми та процедури проходження й перебування у цій зоні. Не було ані спеціального одягу, ані передбачених підготовчих процедур перебування в ній. Якби ж то окупанти наражали на небезпеку тільки себе (а їх точно не шкода!) – можна було б сказати "Яке прикре самогубство", але ж на одязі вони могли рознести радіаційні частинки станцією та прилеглою територією", - повідомляє "Енергоатом".
Окупанти також могли занести й залишити там: зброю, вибухівку тощо. А це вже пряма загроза ядерній безпеці.
"Енергоатом" повідомить МАГАТЕ й інші компетентні органи про черговий факт порушення ядерної та радіаційної безпеки.
Нагадаємо, 17 липня окупанти викрали начальника служби охорони навколишнього середовища Запорізької АЕС.
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