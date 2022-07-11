Окупанти випустили по Харкову 10 ракет: є багато жертв, рух метро на одній із ліній призупинили

Росіяни вранці 11 липня знову завдали ракетних ударів по Харкову.

У результаті чергового підступного обстрілу росіян попередньо відомо про щонайменше 16 поранених та 3 загиблих.

Про це повідомив заступник голови Офісу президента України Кирило Тимошенко.

"Сьогодні о 10:20 по місту завдано ракетного обстрілу. Попередньо окупанти використали РСЗВ "Смерч", зафіксовано 10 ракет. Під обстрілами опинилися житлові квартали. Попередньо відомо про 16 поранених та 3 загиблих. Інформація оновлюється, на місці працюють рятувальні та екстрені служби", - розповів Тимошенко.

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Своєю чергою, міська рада Харкова повідомила, що через обстріли призупинили рух метро на Салтівській лінії. А голова Харківської ОВА Олег Синєгубов просить жителів Харкова та області залишатися в укриттях.

Крім того, об 11:19 Олег Синєгубов з посиланням на оновлену інформацію Обласного центру екстреної медичної допомоги повідомив, що внаслідок денного обстрілу Харкова постраждали 28 людей, серед них дитина 16 років. 3 людей загинули.

Фото: Олег Синєгубов

Нагадаємо, під час повітряної тривоги у Харкові 11 липня було чутно вибухи. Російські окупанти завдали удари, попередньо, реактивними системами залпового вогню.

Крім того, окупанти у ніч проти 11 липня знову обстріляли ракетами Харків. О пів на четверту ранку містяни почули щонайменше три потужні вибухи у різних районах. Вже відомо, що одна з ракет частково зруйнувала шестиповерхівку у центрі Харкова.

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