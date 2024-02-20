Окупанти знову ростріляли українських полонених, цього разу біля Роботиного – DeepState

Офіційно українська сторона поки не прокоментувала цей інцидент.

Російські окупанти знову розстріляли українських полонених бійців, цього разу біля Роботиного на Запорізькому напрямку.

Про це повідомляє український Тг-канал Deep State, опублікувавши відповідне відео, зняте з безпілотника.

На кадрах видно трьох українських військових, які поклали зброю і виходять з окопа з піднятими угору руками. Після чого росіяни напрявляють на них зброю і українці падають на землю. Відео ми не публікуємо з морально-етичних причин.

"За даними суміжних підрозділів, 18 лютого окупанти наступали на село з півдня і захопили частину великого опорного пункту, де залишилося троє бійців 3-ї БрОП "Спартан". Противник вчергове нехтуючи правилами і звичаями війни, взявши в полон розстріляв наших бійців", – йдеться в повідомленні.

Офіційно українська сторона поки не прокоментувала цей інцидент.

Інші жахливі історії, коли росіяни стратили українських полонених

Нагадаємо, це вже далеко не вперше росіяни розстрлюють українських полонених. Під час відходу з Авдіївки на позиції "Зеніт" залишились п’ятеро поранених та ще один боєць.

Захисників розстріляли російські окупанти, захопивши позицію. Пропагандисти РФ опублікували жорстоке відео із розстрілом українських військовополонених солдатами армії РФ нібито на позиції "Зеніт".

Речник угруповання військ "Таврія" Дмитро Лиховій запевнив, що обставини загибелі бійців перевіряють.

У 110-й бригаді пояснили росіяни погоджувалися евакуювати та обміняти поранених із "Зеніту", проте порушили свою обіцянку.

Військовослужбовець 110 бригади Віктор Біляк, який обороняв Авдіївку, розповів, як так сталося, що поранені військові залишилися самі в оточенні.

Крім того ООН підтвердила справжність відеозаписів із стратою Героя України Олександра Мацієвського, якого вбили за слова "Слава Україні!", а також страту полоненого, якому відрізали голову ножем.

Українців шокувало жорстоке відео страти українського військовополоненого окупантами, на якому загарбники відрізають чоловікові голову. Ролик поширили російські телеграм-канали 11 квітня 2023 року, проте коли і де його знято, невідомо.

Журналісти із CNN заявили, що виявили ще одне жахливе відео, на якому, ймовірно, обезголовили двох українських військових.