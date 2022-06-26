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Окупанти знову укріплюють окопи поруч із Запорізькою АЕС

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Окупанти знову укріплюють окопи поруч із Запорізькою АЕС

Російські загарбники намагаються зміцнити свої позиції в Енергодарі.

Стало відомо, що 24 червня окупнати укріплювали окопи поруч із захопленою Запорізькою АЕС в Енергодарі. Зокрема, вони спорудили фортифікаційні споруди.  

Про це повідомляє мер міста Дмитро Орлов у Telegram.

Також, за його словами, поряд із селищем Мічуріна помічено ворожі РСЗО. 

"Тож, ці потвори цілком серйозно готуються до бойових дій поруч із найбільшим ядерним об’єктом Європи. І готуються до оборони, бо розуміють, що ЗСУ вже дуже скоро звільнить Енергодар і ЗАЕС", - наголосив він.

Нагадаємо, окупанти посилюють тиск на персонал Запорізької АЕС.

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