Окупанти знову вдарили ракетами по Запоріжжю: що відомо

У результаті російської атаки, за попередньою інформацією, ніхто не постраждав.

Російська армія у ніч проти 15 вересня завдала удару по Запоріжжю. Зафіксовано прильот поруч з одним з інфраструктурних підприємств міста.

Про це повідомив секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв.

"На цей час відомо, що у будівлі повилітали шибки. Окрім того, через ушкодження виникло знеструмлення", - написав він

За попередньою інформацією, постраждалих у результаті російської атаки немає.

Нагадаємо, у ніч проти 15 вересня російська армія обстріляла також Київській район Харкова.

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