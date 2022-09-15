Окупанти знову вдарили ракетами по Запоріжжю: що відомо

У результаті російської атаки, за попередньою інформацією, ніхто не постраждав.
Російська армія у ніч проти 15 вересня завдала удару по Запоріжжю. Зафіксовано прильот поруч з одним з інфраструктурних підприємств міста.
Про це повідомив секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв.
"На цей час відомо, що у будівлі повилітали шибки. Окрім того, через ушкодження виникло знеструмлення", - написав він
За попередньою інформацією, постраждалих у результаті російської атаки немає.
Нагадаємо, у ніч проти 15 вересня російська армія обстріляла також Київській район Харкова.
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