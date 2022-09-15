Категорія
Війна
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Окупанти знову вдарили ракетами по Запоріжжю: що відомо

Дата публікації
Перегляди
4688
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Окупанти знову вдарили ракетами по Запоріжжю: що відомо

Фото: ТСН.ua

У результаті російської атаки, за попередньою інформацією, ніхто не постраждав.

Російська армія у ніч проти 15 вересня завдала удару по Запоріжжю. Зафіксовано прильот поруч з одним з інфраструктурних підприємств міста.

Про це повідомив секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв.

"На цей час відомо, що у будівлі повилітали шибки. Окрім того, через ушкодження виникло знеструмлення", - написав він 

За попередньою інформацією, постраждалих у результаті російської атаки немає.

Нагадаємо, у ніч проти 15 вересня російська армія обстріляла також Київській район Харкова.

Евакуація через холоди: на Україну чекає найважчий опалювальний сезон

Евакуація через холоди: на Україну чекає найважчий опалювальний сезон

Читайте також:

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Наступна публікація