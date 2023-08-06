Окупанти знову вгатили по Харківщині – є жертви

Росіяни обстріляли село у Харківській області.
Окупаційна армія РФ вдень 6 серпня обстріляла село Подоли на Харківщині – загинула жінка, поранень зазнав літній чоловік, його госпіталізували.
Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.
"Окупанти продовжують завдавати ударів по населених пунктах Харківщини. Внаслідок ворожого обстрілу села Подоли у Куп’янському районі загинула жінка 58 років, чоловік 66 років отримав поранення і госпіталізований до медичного закладу", - йдеться у дописі.
Також внаслідок обстрілу був зруйнований приватний будинок, виникла пожежа у господарчій споруді.
Нагадаємо, добровольці полку Калиновського відповіли, чи були пуски ракет з Білорусі по Україні.
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