Окупанти знову вгатили по Харківщині – є жертви

Окупаційна армія РФ вдень 6 серпня обстріляла село Подоли на Харківщині – загинула жінка, поранень зазнав літній чоловік, його госпіталізували.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"Окупанти продовжують завдавати ударів по населених пунктах Харківщини. Внаслідок ворожого обстрілу села Подоли у Куп’янському районі загинула жінка 58 років, чоловік 66 років отримав поранення і госпіталізований до медичного закладу", - йдеться у дописі.

Також внаслідок обстрілу був зруйнований приватний будинок, виникла пожежа у господарчій споруді.

Нагадаємо, добровольці полку Калиновського відповіли, чи були пуски ракет з Білорусі по Україні.

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