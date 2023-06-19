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Окупанти знову вгатили по Херсону – наслідки ворожої атаки (фото)

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
Дата публікації
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1367
Час на прочитання
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Окупанти знову вгатили по Херсону – наслідки ворожої атаки (фото)

Окупанти знову вгатили по Херсону. / Фото: МВС

Надзвичайники ліквідували наслідки нічного обстрілу Херсона.

У ніч проти 19 червня армії Росії знову безжально обстрілювала Херсон. Внаслідок атаки виникло одразу декілька пожеж: загоряння газового резервуару на одній з заправок міста та на території одного з підприємств.  

МВС оприлюднило фото ліквідації наслідків ворожої атаки. 

У Херсоні горіли складські приміщення, виставкові зали та господарчі споруди. 

Рятувальники одночасно гасили одразу декілька пожеж під загрозою повторних обстрілів.

Окупанти знову вгатили по Херсону. / ©
Окупанти знову вгатили по Херсону.
Окупанти знову вгатили по Херсону. / ©
Окупанти знову вгатили по Херсону.
Окупанти знову вгатили по Херсону. / ©
Окупанти знову вгатили по Херсону.
Окупанти знову вгатили по Херсону. / ©
Окупанти знову вгатили по Херсону.

Нагадаємо, близько опівночі у ніч проти 19 травня у Херсоні пролунали звуки вибухів. 

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Дата публікації
Перегляди
1367
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