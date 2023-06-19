Окупанти знову вгатили по Херсону – наслідки ворожої атаки (фото)

Надзвичайники ліквідували наслідки нічного обстрілу Херсона.
У ніч проти 19 червня армії Росії знову безжально обстрілювала Херсон. Внаслідок атаки виникло одразу декілька пожеж: загоряння газового резервуару на одній з заправок міста та на території одного з підприємств.
МВС оприлюднило фото ліквідації наслідків ворожої атаки.
У Херсоні горіли складські приміщення, виставкові зали та господарчі споруди.
Рятувальники одночасно гасили одразу декілька пожеж під загрозою повторних обстрілів.
Нагадаємо, близько опівночі у ніч проти 19 травня у Херсоні пролунали звуки вибухів.
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