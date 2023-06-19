Окупанти знову вгатили по Херсону – наслідки ворожої атаки (фото)

У ніч проти 19 червня армії Росії знову безжально обстрілювала Херсон. Внаслідок атаки виникло одразу декілька пожеж: загоряння газового резервуару на одній з заправок міста та на території одного з підприємств.

МВС оприлюднило фото ліквідації наслідків ворожої атаки.

У Херсоні горіли складські приміщення, виставкові зали та господарчі споруди.

Рятувальники одночасно гасили одразу декілька пожеж під загрозою повторних обстрілів.

Окупанти знову вгатили по Херсону.

Окупанти знову вгатили по Херсону.

Окупанти знову вгатили по Херсону.

Окупанти знову вгатили по Херсону.

Нагадаємо, близько опівночі у ніч проти 19 травня у Херсоні пролунали звуки вибухів.

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