Окупанти знову з мінометів обстріляли дві громади Сумської області - голова ОВА

Окупанти знову з мінометів обстріляли дві громади Сумської області - голова ОВА

У ніч проти 22 червня та зранку російські окупанти знову обстріляли дві громади у Сумській області.

Внаслідок вчорашніх обстрілів Краснопільської громади було поранено шестеро людей.

Про це повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький.

"Вночі та зранку ворог обстрілював з мінометів Есманьську та Новослобідську громади. 20 приходів. Жертв та руйнувань попередньо немає", - написав він.

Варто зазначити, що 21 червня російські окупанти атакували територію Краснопільської громади з дронів-камікадзе, а також з мінометів та інших видів зброї. Усього на території громади нарахували 42 прильоти. Пошкоджені будинки, господарські споруди, школа та сільська рада. Вчора повідомлялося про чотирьох поранених.

Також читайте Росія обстріляла школу та дитячий садочок на Дніпропетровщині (фото)

Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 119-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.

Читайте також: