Окупанти знову завдали ракетний удар по Миргороду: є постраждалі та значні руйнування

Окупанти знову завдали ракетний удар по Миргороду: є постраждалі та значні руйнування

Постраждали двоє людей.

У ніч проти 9 квітня російські окупанти знову завдали ракетний удар по інфраструктурі в Миргороді.

Про це повідомив голова Полтавської ОВА Дмитро Лунін.

"Цієї ночі російські окупанти знову завдали ракетний удар по інфраструктурі в Миргороді. Значні руйнування. На жаль, двоє людей постраждали. Вони отримують всю необхідну допомогу", - йдеться у повідомленні.

Варто зазначити, що 2 квітня війська російської федерації завдали перший ракетний удар по місту Миргород. Силами й засобами ППО Збройних сил України вдалося знищити декілька ворожих крилатих ракет. Внаслідок обстрілу пошкоджені злітна смуга, інфраструктура аеродрому та загорівся склад паливно-мастильних матеріалів. Того ж 2 квітня з трьох літаків ворог атакував промислові об'єкти Кременчука.

Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 45-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.

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