Окупанти знову заявили про просування: що відбувається на Курщині

Росіяни повідомили про про просування в двох населених пунктах.

Російські війська продовжують атакувати Курську область. Бої тривали на північний захід від Суджі біля Старої Сорочини та на північ від Суджі біля Малої Локні.

Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).

Міністерство оборони Росії (МО) заявило 27 лютого, що окупанти захопили Нікольське (на північ від Суджі). Російські пропагандисти стверджували, що росіяни захопили Нову Сорочину (на північний захід від Суджі) і просунулися на південь від населеного пункту.

27 лютого командир українського взводу, що діє в Курській області, заявив, що російські сили в Курській області часто атакують невеликими піхотними групами. Командувач зазначив, що північнокорейські війська зазвичай атакують групами від 10 до 15 осіб, тоді як росіяни зазвичай атакують невеликими групами з двох-трьох осіб. Командир додав, що північнокорейські сили раніше атакували групами до 50 осіб.

Нагадаємо, станом на лютий 2025 року Курська операція залишається одним із пріоритетів української армії, заявляє головком ЗСУ Олександр Сирський.

Серед її завдань він називає відволікання російських сил від інших напрямків і піднесення морального духу українського війська і нації.

Коментатори з різних таборів все частіше оцінюють ситуацію в Курській області як безрадісну. Західні та українські оглядачі не бачать перспектив для розвитку ще у вересні успішного наступу ЗСУ.

Однак і росіяни також останнім часом все частіше висловлюють зневіру та розчарування перебігом подій.

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