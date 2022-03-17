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Окупанти зняли прапор України з будівлі Херсонської ОДА

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Окупанти зняли прапор України з будівлі Херсонської ОДА

Російські загарбники не залишають місто.

Російські окупанти зняли державний прапор з будівлі Херсонської облдержадміністрації. 

Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook Юрій Соболевський, перший заступник голови Херсонської обласної ради.

"Орки наважилися таки зняти прапор України із будівлі Херсонської ОДА/ХОР. Їм не зрозуміти, що цей прапор у серці кожного херсонця, кожного українця. Все буде Україна!"- зазначив він.

Нагадаємо, у прокуратурі повідомили, що Росія готується провести на території Херсонської області "референдум" щодо створення "Херсонської народної республіки". На таку звістку відреагував голова МЗС України Дмитро Кулеба та закликав партнерів запровадити ще жорсткіші санкції проти країни-агресорки.

Напередодні жителі Херсона вийшли на мирний мітинг проти російської окупації. 

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