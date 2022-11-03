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Окупанти зняли свій прапор у Херсоні: очільник області попереджає про провокації

Окупанти зняли свій прапор у Херсоні: очільник області попереджає про провокації

Автор
Оксана ЗінченкоОксана Зінченко
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Окупанти зняли свій прапор у Херсоні: очільник області попереджає про провокації

Telegram / Ярослав Янушевич (https://t.me/khersonskaODA)

Окупанти у Херсоні зняли свій прапор, аби створити провокацію для ЗСУ.

Окупанти у Херсоні зняли свої триколори з будівлі Херсонської обласної державної адміністрації. Очільник Херсонської ОВА Ярослав Янушевич переконаний, що таким чином росіяни намагаються спеціально створити ілюзію того, що вони покидають місто.

Про це Янушевич написав у своєму Telegram.

"Окупанти створюють ілюзію, що нібито вони покидають Херсон – з міста прибрали ворожі блокпости та й військових РФ стало менше. Так вони хочуть ввести нас в оману", - переконаний очільник області.

Янушевич закликав херсонців, які вирішили залишитися у тимчасово окупованому місті, подбати про свою безпеку.

"Підготуйте тривожну валізу, запаси продовольства та укриття", - закликав голова Херсонської ОВА і наголосив, що Херсон, як і кожен український населений пункт, неодмінно буде звільнений від російських окупантів і над ним майорітиме синьо-жовтий стяг.

Нагадаємо, у ЗСУ також припускають, що окупанти навмисне зняли свій прапор, адже готують провокації. Керівниця об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони "Південь" Наталія Гуменюк вважає, що росіяни хочуть показати, що, мовляв, їхніх військових немає у місті.

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Дата публікації
Перегляди
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