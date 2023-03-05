Окупанти зосередили "усі зусилля" на Кремінній і постійно обстрілюють Білогорівку – Гайдай

Ворог постійно змінює тактику, але йому це не допомагає просунутися.

Окупанти зосередили "всі зусилля" на Кремінній. Також постійно обстрілюється Білогорівка, утім українські захисники тримають оборону.

Про це повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай у ефірі телемарафону.

"Найважчі ділянки на сьогоднішній день – це Кремінна і Білогороівка. На Кремінній, взагалі зосередили всі зусилля російські окупаційні війська. Вони намагаються все ж таки продавити наших захисників, отримати там певний якийсь успіх. Тому постійно відправляють туди і важку техніку, і величезну кількість піхоти", - розповів Гайдай.

Він додав, що Білогорівка також постійно перебуває під обстрілом. Утім, попри складну ситуацію, українські захисники відбивають наступ загарбників. Ворог постійно змінює тактику, але йому це не допомагає йому просунутися, додав голова Луганської ОВА.

Раніше ми повідомляли, що під час штурму на Кремінськму напрямку росіяни втратили роту солдат. На Луганщині ситуація залишається стабільно важкою, але повністю контрольованою Силами оборони.

Новий наказ Путіна, мобільний інтернет відключать, бої на Луганщині - Сергій Гайдай

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