"Окупанти зосередили на Донбасі максимум артилерії та резервів": Зеленський заявив, що ситуація на сході - дуже складна

"Окупанти зосередили на Донбасі максимум артилерії та резервів": Зеленський заявив, що ситуація на сході - дуже складна

Ситуація на усіх напрямках у Східній операційні зоні - дуже складна. Там російські військові сконцентрували усі резерви.

За словами українського президента Володимира Зеленського, окупанти застосовують на Донбасі все озброєння, яке у них є.

Про це глава держави повідомив у традиційному відеозверненні у п'ятницю, 27 травня.

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"Ситуація на Донбасі, як і передбачалося, дуже важка. Окупанти намагаються хоча б до ста днів війни досягнути тих цілей, які сподівалися реалізувати в перші дні після 24 лютого. Тому вони зосередили на Донбасі максимум артилерії, максимум резервів. Там і ракетні удари, і авіація. Захищаємо нашу землю так, як дає змогу наявний на сьогодні оборонний ресурс. І робимо все для того, щоб посилити його, і ми посилимо його", - наголосив Зеленський.

Глава держави запевнив, що Донбас буде українським і що там відбудують кожне знищене росіянами місто.

"Якщо окупанти думають, що Лиман та Сєвєродонецьк будуть їхніми, то вони помиляються. Донбас буде українським, тому що це - ми, це - наша сутність. І навіть якщо Росія принесе туди руйнацію і страждання, ми все одно відновимо кожне місто і кожну громаду. І там не буже жодної, реально, альтернатив нашим українським прапорам", - зазначив очільник України.

Нагадаємо, радник голови Офісу президент Олексій Арестович повідомив про знищення передового командного пункту російських військових на території Донбасу. За його словами, у командному пункті російських окупантів перебували офіцери. Після удару ЗСУ навряд чи вони вижили.

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