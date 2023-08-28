Окупанти зосередили сили на двох напрямках: експерт пояснив, які цілі у військових РФ

Російські окупанти зосереджують сили та засоби на Куп’янському та Лиманському напрямку. Проте українські військові дають відсіч агресорам Кремля.

Про це Military Media Center розповів військовий аналітик, полковник Петро Черник.

За його словами, те, що окупанти зосередили сили на цьому напрямку - це “цілком логічний” крок. Російські військові зазнають поразки на південному фронті, крім того, систематично “вихвачують” от ЗСУ вони і на Бахмутському напрямку.

"Вони тиснуть на Куп’янському та Лиманському напрямках, тому що їм потрібен якийсь результат. За останні тижні українські війська демонструють абсолютно зважену динаміку оборони. Можемо констатувати, що на цьому операційному напрямку у нас вистачає у першу чергу артилерійських потужностей для того, щоб розбивати противника", - зауважив експерт.

Нагадаємо, що ЗСУ повністю звільнили Роботине і просуваються далі.

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