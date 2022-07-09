Окупанти зосередили зусилля на обороні зайнятих позицій: у Генштабі ЗСУ повідомили про ситуацію на півдні

На південному фронті російські військові намагаються не дозволити українським силам просунутися вглиб окупованих територій, відкриваючи вогонь по позиціях.

Окрім цього, росіяни, боячись втратити раніше займані позиції, зосередили зусилля на їхній обороні.

Про це йдеться у вечірньому Генштабі ЗСУ за 9 липня.

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"На Південнобузькому напрямку окупанти продовжують зосереджувати зусилля на обороні зайнятих позицій та стримуванні наявними вогневими засобами просування підрозділів Сил оборони вглиб тимчасово захопленої території", - зазначають у ЗСУ.

Нагадаємо, за даними Генштабу, на Харківському напрямку російські загарбники намагалися наблизитися до міста, однак українські військові відкинули окупантів на раніше зайняті позиції.

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