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Окупанти зосередились на утриманні сухопутного коридору до Криму - Military Media Center

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Ігор БережанськийІгор Бережанський
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Окупанти зосередились на утриманні сухопутного коридору до Криму - Military Media Center

Загарбники зосередились на утриманні сухопутного коридору до Криму / Фото: Associated Press

Загарбники фокусують свою увагу на утриманні окупованих частий запорізької та Херсонської областей.

Російські загарбники зосередились на утриманні сухопутного коридору до Криму.

Про це інформує Military Media Center.

У повідомленні вказується, що окупанти фокусують свою увагу на утриманні окупованих частий запорізької та Херсонської областей.

"За наявною інформацією, російські війська у Херсонській та Запорізькій областях основну увагу фокусують на веденні позиційної оборони для збереження шляхів комунікацій з окупованим Кримом", - йдеться у повідомленні.

Також у Збройних силах України проінформували, що у Чорному та Азовському морях росіяни прагнуть запобігти атакам на свій флот та намагаються поліпшити оборону пунктів базування кораблів.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на окремих ділянках Запорізької і Донецької областей останні 48 годин спостерігається загострення бойових дій між Збройними силами України та окупаційною армією РФ.   

Крім того, ми раніше інформували, що загарбники щільно замінували тимчасово окуповані території, аби уповільнити контрнаступальні дії Збройних сил України. Так, на одному квадратному метрі території, де триває наступ, – до чотирьох мін.

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Дата публікації
Перегляди
115
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