Окупанти зосереджується на захопленні двох міст на Донбасі - ISW

На цьому етапі війни окупаційні війська зосередяться на захопленні Сіверська та Бахмута. При цьому вони не будуть віддавати пріоритет захопленню Слов'янська.

Про це повідомляють в американському Інституті вивчення війни (ISW).

Зазначається, що про такі плани росян свідчить зустріч міністра оборони Росії Сергія Шойгу з командувачем східної групи військ генерал-лейтенантом Рустамом Мурадовим У Міноборони держави-терористки повідомили, що 18 липня Шойгу проінспектував східну групу та доручив Мурадову приділити першочергову увагу знищенню українських ракет великої дальності та артилерійських систем. Мурадов керує військами на Ізюмському напрямку, але не відомо, чи керує він окупантами навколо Харкова. Угрупування Мурадова діє на захоплення Слов'янська. Втім, Шойгу не давав вказівок генералу, аби пріоритетом стало захоплення цього міста.

Слід зауважити, що в ISW вперше виявили пряму згадку про східне угруповання військ, що діяло в Україні на цьому етапі війни. Раніше було відомо про участь центральної та південної групи військ під командуванням генерал-полковника Олександра Лапіна та генерала армії Сергія Суровікіна.

Фото: ISW.

Аналітики зауважують, що Мурадов має нижчий ранг, ніж Лапін та Суровікін. Тому вони припускають, що Кремль вважає Ізюмсько-Слов'янський район менш пріоритетним, ніж захоплення інших території на Донбасі.

За даними американських фахівців, російські війська здійснили серію наземних атак на схід від Сіверська та на південь від Бахмута, активізували наступ на Авдіївку та здійснили обмежені наземні штурми на лінії фронту Донецьк – Авдіївка.

Нагадаємо, розпочалася 146 доба героїчного протистояння української нації російському воєнному вторгненню.ЗСУ відбили ворожі атаки в кількох районах на Донбасі. Детальніше про ситуацію на фронті - у ранковому зведенні Генштабу станом на 19 липня.

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