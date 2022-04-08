Окупанти зосереджують зусилля на захопленні Маріуполя та наступі на Ізюм - Генштаб

Окупанти зосереджують зусилля на захопленні Маріуполя та наступі на Ізюм - Генштаб

На території Донецької та Луганської областей за минулу добу відбито сім атак ворога.

Армія Російської Федерації зусереджує свої зусилля на Донеччині, зокрема на захопленні Маріуполя.

Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ 8 квітня.

Крім того, окупанти намагаються вести наступ у районі міста Ізюм, що у Харківській області. А також у прориві оборони угруповання Об’єднаних сил на Донецькому напрямку.

До слова, на території Донецької та Луганської областей за минулу добу відбито сім атак ворога, знищено чотири танки, дві артилерійські системи, десять одиниць броньованої та 11 одиниць автомобільної техніки противника.

На Південнобузькому напрямку ворог намагається не допустити просування українських військ, наголосили у Генштабі.

Як повідомлялося, у Луганській області армія Російської Федерації накопичує техніку і людей для прориву, але їм це не вдається. Наразі спроби наступу невдалі, а тому окупанти країни-агресорки виконують "свій улюблений план - просто гатять по всім містах".

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