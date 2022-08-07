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Окупанти зранку обстріляли приватний сектор у Слов'янську

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Окупанти зранку обстріляли приватний сектор у Слов'янську

Фото: Вадим Лях

Пошкоджено приватні будинки у житловому районі міста.

Вранці 7 серпня російські загарбники знову обстріляли Слов'янськ на Донеччині. Постраждав приватний сектор в центрі міста.

Про це повідомив очільник Слов'янської ОВА Вадим Лях. 

"Після декількох днів затишшя – знову обстріл міста. Цього разу постраждав приватний сектор практично в центрі Слов'янська. На щастя, обійшлося без поранених та жертв", - зазначив він.

Фото: Вадим Лях / ©
Фото: Вадим Лях

Нагадаємо, у ніч проти суботи, 30 липня, окупанти обстріляли автовокзал у Слов'янську.

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