Окупанти зранку обстріляли приватний сектор у Слов'янську

Пошкоджено приватні будинки у житловому районі міста.
Вранці 7 серпня російські загарбники знову обстріляли Слов'янськ на Донеччині. Постраждав приватний сектор в центрі міста.
Про це повідомив очільник Слов'янської ОВА Вадим Лях.
"Після декількох днів затишшя – знову обстріл міста. Цього разу постраждав приватний сектор практично в центрі Слов'янська. На щастя, обійшлося без поранених та жертв", - зазначив він.
Нагадаємо, у ніч проти суботи, 30 липня, окупанти обстріляли автовокзал у Слов'янську.
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