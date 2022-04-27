Окупанти зранку завдали авіаудару по Гірській громаді: щонайменше одна людина загинула - ОВА

Луганська область потерпає від обстрілів росіян.
Зранку по Гірській громаді на Луганщині завдано авіаудар. Наразі відомо, що одна людина загинула.
Про це повідомив очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай.
"Із 5:00 російські війська безперервно обстрілюють населені пункти Гірської громади. Застосовують "гради" та артилерію. Завдано авіаційний удар. Руйнувань безліч, вже знайдено тіло одного загиблого. Пошуки тривають", - зазначив він.
Гайдай також повідомив, що внаслідок авіаудару у Гірському згоріла електропідстанція.
Нагадаємо, Гайдай назвав міста, звідки сьогодні, 27 квітня, можуть виїхати жителі Луганської області.
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