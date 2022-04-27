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Окупанти зранку завдали авіаудару по Гірській громаді: щонайменше одна людина загинула - ОВА

Окупанти зранку завдали авіаудару по Гірській громаді: щонайменше одна людина загинула - ОВА

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Окупанти зранку завдали авіаудару по Гірській громаді: щонайменше одна людина загинула - ОВА

Сергій Гайдай

Луганська область потерпає від обстрілів росіян.

Зранку по Гірській громаді на Луганщині завдано авіаудар. Наразі відомо, що одна людина загинула. 

Про це повідомив очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай.

"Із 5:00 російські війська безперервно обстрілюють населені пункти Гірської громади. Застосовують "гради" та артилерію. Завдано авіаційний удар. Руйнувань безліч, вже знайдено тіло одного загиблого. Пошуки тривають", - зазначив він.

Гайдай також повідомив, що внаслідок авіаудару у Гірському згоріла електропідстанція.

Нагадаємо, Гайдай назвав міста, звідки сьогодні, 27 квітня, можуть виїхати жителі Луганської області.

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