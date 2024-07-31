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Окупанти зрання вгатили по передмістю Херсона: є загиблий

Окупанти зрання вгатили по передмістю Херсона: є загиблий

Обстріли Херсона тривають / Фото: Associated Press

Ворог знову тероризує містян.

Росіяни сьогодні зрання атакували передмістя Херсона. Унаслідок удару під завалами загинув чоловік, також є постраждала.

Про це повідомив очільник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко.

Зазначається, що ворог завдав удар по передмістю Херсона з тимчасово окупованого лівого берега Дніпра.

"Травми, несумісні з життям, отримав чоловік 68 років. Його тіло із-під завалів дістали рятувальники", - повідомив Мрочко.

Через атаку також постраждала 78-річна жінка. У неї контузія, вибухова та закрита черепно-мозкова травми. 

Нагадаємо, російські військові з різних видів озброєння обстріляли 12 населених пунктів Херсонської області. Двоє людей загинули, ще двоє отримали поранення.

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