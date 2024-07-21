Окупанти зрання вгатили по Сумщині: куди влучили

Сьогодні зранку, 21 липня, окупанти завдали удару по Сумській області.

Про це повідомили в ОВА.

"Ворог завдав ракетно-авіаційний удар по об'єктам критичної інфраструктури Шосткинського району. На місці працюють всі необхідні служби. Наслідки ворожої атаки уточнюються", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо:

Протягом минулої доби загарбники здійснили 27 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області.

Крім того, на Полтавщині ворог поцілив у цивільну інфраструктуру.

Також ворог обстрілами знищив адмінбудівлю "Укрзалізниці" в Лимані.

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